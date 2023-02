7 punte per nessun bomber: Italiano ha il problema del gol verso il Braga

Tre dovrebbe essere un numero magico, ma per la Fiorentina è più una barriera: fermi, a quota tre, son bloccati da tempo i migliori marcatori in A della squadra viola. Bonaventura, Jovic, Cabral e Gonzalez. Soltanto 23 le reti segnate in 21 gare, appena un punto conquistato (contro la Lazio) nelle ultime 4 gare. Ed una fastidiosa sensazione di anonimato, che solo le coppe per adesso aiutano a lenire.