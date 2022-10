7 gol in 9 gare di campionato, 8 in 2 con gli Hearts: facile, ma sia la miccia

Quando la Viola incontra gli Hearts, rinasce, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport: 7 gol in 9 partite di campionato, 8 gol in due incroci con gli scozzesi, "che farebbero fatica a salvarsi nella nostra B". Di 12 tiri, 10 sono stati dentro lo specchio. Questo tiro al bersaglio darà di sicuro morale per la ripartenza in campionato, a partire dalla trasferta di Lecce.