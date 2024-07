7 addii ma zero euro: la Fiorentina ha bisogno di nuovi innesti

Quanti addii in casa Fiorentina, ma zero euro incassati. A centrocampo la situazione è davvero critica

La Fiorentina ha già salutato 7 giocatori, tutti svincolati o arrivati alla fine del prestito. Il 30 giugno infatti, il club viola ha salutato i vari Faraoni, Maxime Lopez, Arthur, Belotti, Bonaventura, Castrovilli, Duncan. Tutti hanno salutato Firenze, ma la Fiorentina non ha incassato nulla. Adesso, sottolinea la Gazzetta dello Sport, c'è bisogno di innesti. Soprattutto a centrocampo.

Infatti, a destra Kayode e Dodò non fanno rimpiangere il capitano del Verona. In attacco Belotti è già stato sostituito da Kean, ma il vero problema è a centrocampo. La Fiorentina ha bisogno di nomi nuovi in un reparto dove è rimasto soltanto Mandragora e il giovane Bianco.