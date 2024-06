6 colpi per il mercato della Fiorentina: ecco la lista di chi saluta

Ci siamo. Scelto l'allenatore, la Fiorentina farà la squadra. E dopo aver chiuso per Raffele Palladino, Daniele Pradè si metterà subito all'opera per trovare nomi nuovi per la rosa e rinforzare una Fiorentina che deve ripartire con forza. Un mercato fatto da 6 colpi: un centravanti, un paio d’esterni offensivi, un regista, un mediano incontrista, un centrale difensivo le priorità. Senza considerare, sottolinea il Corriere dello Sport, eventuali sorprese. Ma intanto, saranno molti a dire addio a Firenze.

Sì, perché con la gara di ieri molti hanno salutato i compagni pronti per rientrare alla base dopo il prestito di questa stagione. Arthur, Maxime Lopez, Belotti e Faraoni torneranno a "casa" mentre Duncan, Castrovilli e Bonaventura saluteranno dopo la scadenza del contratto. Per quanto riguarda Kouamè la situazione è da valutare dopo la decisione della Fiorentina di esercitare l'opzione per il rinnovo fino al 2025. E infine ci sono gli scontenti o chi ha deluso le aspettative come i vari Ikoné, Nzola, Barak, Infantino, Christensen. In attesa di capire cosa faranno i big, tra tutti Nico Gonzalez.