54 giocatori: la rosa della Fiorentina ha bisogno di una sforbiciata

Tre anni fa c’erano 87 giocatori, oggi sono 54 Così la società ha snellito la rosa E l’operazione non è ancora finita

Redazione VN

"La grande sforbiciata alla squadra extralarge": titola così Repubblica Firenze. Tre anni c'erano 87 giocatori, oggi ce ne sono 54. La lista da consegnare alla Lega Calcio è di 25 giocatori. Il quotidiano cita poi due calciatori. A Moena ci sarà Jacob Rasmussen, acquistato dai viola a fine gennaio 2019 per una cifra attorno ai 7 milioni. Rimasto in prestito all’Empoli e poi girato nelle ultime stagioni prima al Fussball Club Erzgebirge Aue (Germania) e poi al Vitesse (Olanda). Ha un contratto fino al 2024 ma difficilmente Italiano lo prenderà in considerazione.

E che dire - prosegue Repubblica Firenze - di Tofol Montiel arrivato nel 2018 per 2 milioni dal Maiorca (più 1 milione di commissione) e girato al Vitoria Setubal prima di tornare in viola, giocare 3’ (in due apparizioni) in campionato e segnare un’unica rete sul campo dell’Udinese in Coppa Italia. Nell’ultima stagione ha iniziato col Siena in Serie C e poi è andato all’Atlético Baleares, terza divisione spagnola (1 gol in 25 apparizioni totali). Montiel ha ancora un anno di contratto con i viola.

Una lista così lunga, lasciata in eredità al club di Commisso e alla sua dirigenza, che ha pesato sia nelle operazioni di mercato che sul monte ingaggi. Per non parlare delle minusvalenze. Su un campione di circa 22 calciatori che il club si è ritrovato nel 2019, la minusvalenza è stata di 45 milioni. E poi le commissioni, enormi. Qualcuno forse ricorderà di Toni Fruk: arrivato a fine gennaio 2019 dal Royal Excel Mouscron, costato 1,5 milioni, centrocampista, mai messo piede in campo con la prima squadra, ultima stagione in prestito all’Hnk Gorica (Croazia) e ancora sotto contratto fino al 2023.