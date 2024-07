300 eroi contro la canicola: occhi per Kean, brilla Fortini, Sottil in piena forma

Per la prima volta i tifosi hanno potuto assistere dal vivo agli allenamenti della Fiorentina al Viola Park . Lo scorso anno la burocrazia e la mancata agibilità di alcune aree del centro sportivo, tra cui proprio lo stadio Curva Fiesole, impedirono tutto quanto. Invece il Corriere Fiorentino sottolinea l'applauso dei tifosi all'inizio della sessione di ieri. Per la verità meno tifosi di quanti ne erano attesi, ma a pesare sono stati il giorno lavorativo e il caldo torrido di Bagno a Ripoli.

Poco meno di 300 presenze, stima La Nazione, fiaccate anche dal fatto che l'unico volto nuovo è quello di Kean, accolto subito dal coro "Chi non salta bianconero è", e dall'assenza dei big impegnati con le Nazionali in estate. L'Argentina di Quarta e Gonzalez è in finale di Copa America e quindi il rientro dei due slitta ancora.