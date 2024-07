29 luglio: nascono Julinho e Amarildo, i brasiliani vincenti della storia viola

Come fa notare La Nazione, il 29 luglio è una data molto importante nella storia della Fiorentina: si tratta infatti del giorno in cui sono nati, a 11 anni di distanza, Julio " Julinho" Botelho (1929) e Amarildo Tavares de Silveira (1940) , gli eroi brasiliani del primo e del secondo Scudetto della storia viola.

Amarildo, che recentemente sta tenendo i tifosi in apprensione per via di un ricovero in ospedale a Firenze, ha messo a segno 6 reti nella stagione 1968-'69, esattamente quante ne ha segnate Julinho nel '55-'56: i due fecero segnare tantissimo i loro compagni d'attacco, Chiarugi e Maraschi e Montuori e Virgili.