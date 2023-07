Debutto storico del Viola Park: inizia la stagione

Come scrive il Corriere dello sport questa mattina inizia la stagione viola con le visite mediche di rito. Una giornata che rimarrà nella storia del club viola, perché sancisce il "debutto" del nuovo centro sportivo più attrezzato che mai. Per il momento le sedute saranno chiuse al pubblico, per via dei lavori che non permettono l'ingresso a ospiti esterni, ma già da domani la situazione potrebbe cambiare perché si riunisce la commissione pubblico spettacolo che potrebbe dare un primo via libera. Ieri pomeriggio invece è arrivato al Viola Park Abdelhamid Sabiri che ha incontrato Vincenzo Italiano e il dg Joe Barone. Il giocatore marocchino ha rinunciato ad una settimana di ferie per essere in ritiro da subito. Non ci saranno invece Amrabat, Barak, Gonzalez, Kouame e Milenkovic che sono attesi per la prossima settimana visto che erano convocati con le rispettive nazionali. Sabato alle 20 ci sarà la prima partita contro la formazione primavera, che in panchina vedrà l'esordio del neo allenatore Daniele Galloppa