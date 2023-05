Bum bum: Nico Gonzalez torna decisivo nella notte della rimonta

"'Voglio riuscire a fare quello che faceva il Nico Gonzalez che è arrivato a Firenze, un giocatore che faceva la differenza'. Così parlava di se stesso Gonzalez alla vigilia dei quarti di finale di Conference League contro il Lech Poznan. Non veniva da un periodo facilissimo e aveva voglia di tornare protagonista. Di tornare a incidere, come imporrebbe l’etichetta che ha appiccicata sulla schiena da quando è arrivato a Firenze: quella di giocatore più pagato della storia della Fiorentina. Non erano state parole al vento, quelle polacche, perché con una buona prestazione l’argentino aveva spinto i viola alla vittoria per 4-1 con un gol e un assist. Un (largo) successo che poi al ritorno ha fatto parecchio comodo. Ieri sera, nella notte di Basilea, ha fatto ancora meglio tenendo viva la Fiorentina con una doppietta. Contro una difesa sempre schierata a cinque è stato bravo a sfruttare le palle alte. Prima ha mandato fuori, di testa, un bel cross di Biraghi. Poi, al 35’, sempre da un lancio di Biraghi su calcio d’angolo — stavolta dalla destra — ha sbloccato la partita. Ha preso bene il tempo tagliando l’area con un terzo tempo, con la complicità dei difensori del Basilea che sono rimasti lì immobili a guardarlo.

Una rete che rischiava di non servire a niente dopo l’ennesima distrazione difensiva della stagione, che ieri sera stava portando all’eliminazione dalla coppa. Invece sempre dalla destra, dai piedi di Dodò (di nuovo tra i migliori in campo) è arrivato il pallone che ha cambiato tutto. Errore della difesa svizzera che non è riuscita a spazzarlo dall’area, rimpallo su Amdouni e Nico Gonzalez pronto a metterla in porta. Il gol, la doppietta, più importante della sua carriera. Quella che vale una finale europea. Una notte magica in coda a un periodo in cui era parso, come del resto diversi compagni, piuttosto stanco dopo una stagione estenuante".