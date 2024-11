12.000 al Franchi questa sera. Ma con l’Inter sarà sold-out e ci sarà Spalletti

I numeri del Franchi per la gara di questa sera e per quella di domenica contro l'Inter

Saranno 12.000 stasera al Franchi per assistere alla gara di Conference League contro il Pafos. Ma com'è facile immaginare tutta l'attenzione dei tifosi viola è rivolta verso la super sfida in programma domenica (ore 18) sempre in casa contro i campioni d'Italia dell'Inter.

leri sera il «bollettino ufficiale» dava già oltre 21.000 biglietti venduti, quindi a un passo dal sold out. Rimangono in vendita soltanto alcuni tagliandi di tribuna Vip e di tribuna d'onore. La capienza ufficiale dello stadio dice 24.700, ma a 22.000 si raggiunge il pienone per la scarsa visibilità da qualche settore. Quasi certa la presenza in tribuna del c.t. azzurro Luciano Spalletti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.