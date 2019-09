Kevin Prince Boateng saluta con affetto il ritorno di Ante Rebic in Italia. Una trattativa, quella tra Milan e Eintracht Francoforte, che interessa di striscio anche la Fiorentina che spera in un riscatto del giocatore nella prossima estate (LEGGI QUI). Il croato tra l’altro è solo uno dei ben 8 ex viola che si sono ufficialmente spostati nella giornata di ieri…