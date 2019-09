Gli ex viola dell’ultimo giorno: non solo Rebic e Kalinic

Ex viola grandi protagonisti nell’ultimo giorno di mercato andato in scena ieri. Da Rebic e Kalinic, rientrati in Italia per vestire le maglie di Milan e Roma, passando per Babacar che si è trasferito dal Sassuolo al Lecce. E poi Matri dal Sassuolo al Brescia, insieme a Romulo proveniente dal Genoa. Ma anche Capezzi, prestato dalla Samp all’Albacete. Infine Seculin, approdato in blucerchiato in prestito dal Chievo.