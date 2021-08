Vlahovic resta alla Fiorentina? Approva anche… Pjanic! Il like social (FOTO)

Il centrocampista bosniaco mette il like ad un post di Di Marzio riguardante la permanenza del centravanti a Firenze

Ai tempi dei social si possono trarre indizi di mercato magari anche da un like. E' quanto successo in riferimento ad un post su Instagram dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky Sport, facendo il punto della situazione relativa a Dusan Vlahovic ed alla decisione dell'Atletico di mollare la presa considerando le resistenze della Fiorentina, ha condiviso alcune righe di aggiornamento, apprezzate anche da Miralem Pjanic con un like dal suo profilo ufficiale. Che il centrocampista bosniaco si stia interessando particolarmente alle vicende viola? E che la permanenza di Vlahovic in riva all'Arno sia per lui un motivo ulteriore per decidere favorevolmente verso un suo eventuale trasferimento a Firenze?