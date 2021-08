VN – Atletico pessimista. Vlahovic verso la conferma, Commisso rifiuta tutto

Commisso intenzionato a tenere Vlahovic un'altra stagione: il presidente ha detto no all'ultima offerta dell'Atletico

Nonostante il forte interesse per Dusan Vlahovic, da Madrid sponda Atletico c'è pessimismo sull'arrivo di Dusan Vlahovic. La Fiorentina continua a dire no, rifiutando anche all'ultima proposta da circa 70 milioni. Il presidente viola Rocco Commisso vuole resistere all'assalto dei Colchoneros per il suo gioiello, ed si è convinto a chiudere qualsiasi porta da qui al termine del mercato.