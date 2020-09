Vlahovic, la grande frustrazione: il serbo elimina tutti i post da Instagram

Che non sia stata una serata facile per Dusan Vlahovic lo si era capito subito, ma il giovane attaccante serbo deve aver accusato in maniera particolare il contraccolpo, perché il suo profili instagram appare oggi vuoto. Probabilmente un tentativo di silenziare tutti i commenti negativi generati dal clamoroso errore che poteva mettere in ghiaccio la partita e dall’errata marcatura sulla rete di D’Ambrosio. Ecco una schermata: