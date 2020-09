Tutti bravi a lottare, ma Vlahovic dov’era?

Una bella Fiorentina che pecca clamorosamente di ingenuità esce sconfitta immeritatamente da San Siro. I viola hanno avuto la forza di ribaltare il 2-1 arrivato con un autogol del generoso Ceccherini, hanno corso, lottato e morso le caviglie dei nerazzurri fino all’87’ quando in due minuti scarsi hanno mollato e una grande squadra, non in grande spolvero stasera, come l’Inter ha trovato due giocate vincenti.

Non voglio analizzare il modulo, i cambi in corsa di Iachini, ma ribadire che quasi tutti hanno dato veramente il massimo. Abbiamo visto i difensori aggrapparsi alle costole di Lukaku, Chiesa correre come un matto, Amrabat ergere una diga davanti alla difesa, Castrovilli sbaragliare il campo con una ripresa incredibile. Perfino Ribery dopo un primo tempo deludente, ha sciorinato tre assist clamorosi per Castrovilli, Chiesa e Vlahovic. I primi due non hanno fallito, il giovanotto con il 9 ha sparacchiato alto spadellando il gol del 2-4.

Ma quello che è peggio è che Vlahovic, entrato in campo a secondo tempo iniziato, ha corricchiato per il campo fino alla fine. Rari gli scatti, inesistente il pressing come se non toccasse neanche a lui. No caro Dusan, così non va, proprio per niente. Ti posso perdonare l’errore in attacco, la chiusura non perfetta sul gol partita di D’Ambrosio, ma non accetto vederti vagare come un fantasma in mezzo al campo. Fidati, o cambi mentalità o non andrai da nessuna parte, né a Firenze né altrove.