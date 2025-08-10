Vlahovic, che errore in Borussia-Juve! E sui social gli sfottò si sprecano

Ok, il destro non sarà il suo piede, ma certo quello che ha combinato oggi Dusan Vlahovic sul finire dell'amichevole tra Borussia Dortmund e Juventus ha dell'inguardabile. Perché un tiro così sconclusionato e sbilenco non si può vedere sui campi del calcio professionistico. Le immagini stanno girando su tutti i social: minuto 92, l'attaccante serbo prende palla a ridosso dell'area giallonera, cade, si rialza e poi lascia partire col destro, appunto, una conclusione fiacca, svirgolata, con il pallone che termina abbondantemente a lato della porta. E gli sfottò, ma anche le imprecazioni, dei tifosi bianconeri, si moltiplicano. Di certo quello tra Vlahovic e la Juventus è un rapporto giunto al capolinea.