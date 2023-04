Violanews su Twitch e YouTube: appuntamento per il post di Cremonese-Fiorentina

Violanews.com torna in diretta su Twitch mercoledì sera per il post partita di Cremonese-Fiorentina. Collegamenti con le parole dei protagonisti e con il nostro Simo Bargellini allo "Zini". Vi aspettiamo alle 22.50. Come al solito, la live sarà visibile in contemporanea anche sul canale YouTube e Facebook di Violanews. Vi aspettiamo numerosi