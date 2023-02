Violanews LIVE su Twitch e YouTube al termine di Verona-Fiorentina

Violanews.com torna oggi in diretta su Twitch con un appuntamento fuori dal canonico appuntamento del martedì. Saremo infatti live circa alle21:30, al termine della delicatissima sfida tra Verona e Fiorentina, per commentare insieme a voi quanto emergerà dal rettangolo verde del Bentegodi. Come al solito, la live sarà accompagnata dal parere di numerosi ospiti e tifosi e sarà visibile in contemporanea anche sul canale YouTube e Facebook di Violanews. Vi aspettiamo numerosi