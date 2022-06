VIDEO – Torreira tifoso della sua “18 luglio”… con la felpa della Fiorentina

Lucas Torreira è in Uruguay per le vacanze e non si è perso l'occasione di sostenere la 18 luglio, squadra della sua città alla quale è molto affezionato, tanto da aver scelto il 18 in viola proprio per questo motivo. Il centrocampista è stato ripreso in un video tra il pubblico mentre indossava una felpa proprio della Fiorentina: evidentemente non esagerava quando scriveva di aver fatto tutto il possibile per rimanere...