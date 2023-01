VIDEO – Prove per la Coppa? Colpo da biliardo e palla all’angolino per Brekalo

La Fiorentina, come di consueto, ha diffuso alcune immagini relative all'allenamento di questo pomeriggio in vista del match di Coppa Italia. Chissà che la gara contro il Toro non possa essere l'occasione per regalare qualche minuto anche al neo acquisto Josip Brekalo. Il croato, intanto, scalda i motori e, come si può vedere nel video postato sui canali social societari, mette in mostra conclusioni di pregevole fattura.