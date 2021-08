VIDEO – Nico Gonzalez a lezione di fiorentino. Spiega il prof. Venuti

Come se la cava l'argentino con il fiorentino?

Nico Gonzalez è stato presentato ieri in una splendida cornice con vista sul Ponte Vecchio. Ma, a parte le cartoline, come se la cava con il dialetto locale? A giudicare da questo video, postato dai social ufficiali della Fiorentina, non molto bene. Ed il professor Venuti è quindi costretto a fare gli straordinari. Scene tutte da ridere.