VIDEO M.Gomez: “Firenze unica città in cui non ho inciso, triste lasciarla così”

Mario Gomez è stato il grande acquisto della Fiorentina nello scorso decennio, arrivato dal Bayern Monaco e presentato davanti a 25mila tifosi. A causa degli infortuni, non è mai riuscito a incidere in viola. Il tridente con Giuseppe Rossi e Juan Cuadrado aveva fatto sognare una città intera. E proprio per il "Pepito Day" è tornato a Firenze ed è tornato sul suo passato in viola, a Cronache di Spogliatoio: