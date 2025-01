VIDEO – La prima serata viola di Folorunsho: tra abbracci, pose e sorrisi

Michael Folorunsho è arrivato in serata, via treno, a Firenze. L'ormai ex Napoli ha vissuto le prime emozioni da giocatore della Fiorentina, in attesa dell'ufficialità. Il video della Fiorentina che riassume i primi minuti del giocatore all'interno delle mura del Viola Park, tra l'incontro con Palladino e i dirigenti. Nella clip si intravede anche l'agente del giocatore Mario Giuffredi, presente nel quartier generale viola insieme a lui.