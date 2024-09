VIDEO – La Fiorentina si allena al Franchi a due giorni dalla gara con la Lazio

La Fiorentina continua a preparare la sfida alla Lazio in programma domenica alle ore 12.30: per la seduta dell'antivigilia, il tecnico Raffaele Palladino ha deciso di far lavorare la rosa sul terreno dello stadio Franchi, che sarà teatro del match coi biancocelesti. Il tutto è stato documentato dalla società viola con delle immagini sui canali social ufficiali: