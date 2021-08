VIDEO – Kokorin “professore al volo”, si esibisce in sforbiciata

In attesa di rendersi protagonista insieme ai suoi compagni nella Fiorentina, Kokorin spiega come colpire perfettamente la palla, al volo

Aleksandr "Sasha" Kokorin diventa professore, in un video ad hoc registrato per i canali ufficiali della Fiorentina. Nelle immagini l'attaccante russo è l'esperto incaricato di spiegare come si colpisce correttamente la palla al volo. In attesa di rendersi protagonista insieme ai suoi compagni nella Fiorentina, nel video lo si può apprezzare anche esibirsi in qualche bella sforbiciata volante.