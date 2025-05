(Video) Joaquin torna al Franchi, sorrisi e selfie con i tifosi viola

Accolto con affetto dai presenti, Joaquin si è fermato nel parterre di tribuna per salutare alcuni tifosi viola che non hanno dimenticato il suo passato in maglia gigliata. Qualche selfie, strette di mano e tanti sorrisi, accompagnati dal ricordo indelebile di quel gol segnato nel celebre 4-2 alla Juventus del 2013. Un frammento di storia viola che Joaquin porta ancora nel cuore, e che i tifosi non hanno mai smesso di applaudire.