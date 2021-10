VIDEO – Dai campini: Italiano carica la squadra, Venezia nel mirino

Le immagini condivise dai canali social gigliati

Allenamento importante oggi al Centro Sportivo "Davide Astori", a poche ore dal calcio d'inizio della sfida contro il Venezia sono arrivate indicazioni importanti sulla probabile formazione. Assenti all'appello soltanto i sudamericani: Nico Gonzalez e Martinez Quarta torneranno in Italia già stasera, mentre per Torreira e Pulgar si dovrà aspettare domani. Per il resto della rosa seduta completa e lavoro tattico con annesso discorso da vero leader di Vincenzo Italiano. Questo il video condiviso da ACF ed alcune immagini dell'allenamento: