Dal Centro Sportivo: rebus regista per Italiano, chance per Igor e Sottil?

Sottil e Igor dal 1'? Probabile se Italiano privilegerà chi è rimasto ad allenarsi al CS. Domani in campo i sudamericani

Difficile dunque ad oggi capire chi giocherà in cabina di regia contro il Venezia, dove oltre all'uruguaiano e al cileno si candida anche Amrabat per una maglia da titolare. Nessun problema invece per Milenkovic, che anche oggi si è allenato con il resto dei compagni, mentre Castrovilli fa passi in avanti ma in Laguna non ci sarà. Occhio invece a Igor e Sottil: così come successo un mese fa a Bergamo, Vincenzo Italiano non disdegnerà una chance per chi è rimasto in queste due settimane ad allenarsi al Centro Sportivo.