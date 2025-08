VIDEO – Gudmundsson e Pongracic imitano Kean: “Ci proviamo”

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha pubblicato un post su Instagram nel quale i suoi compagni di squadra Albert Gudmundsson e Marin Pongracic cercano di imitare la sua famosa "Griddy Dance". Ecco di seguito il post dell'attaccante della Fiorentina, mentre qui la descrizione: "I flex with no regrets cause they ain’t show me no sympathy", tradotto: "Ostento senza rimpianto perché non mi dimostrano compassione". Anche Albert Gudmundsson ha ricondiviso in una storia Instagram il post, scrivendo: "We tried"- "Ci proviamo", sperando che nella nuova stagione balli spesso anche lui a questo punto la Griddy...