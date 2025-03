VIDEO – Dodò in campo col figlio: “Lui è un fiorentino vero e tifa Fiorentina”

Nel corso del post partita di DAZN è andato in scena un siparietto molto tenero con protagonisti Dodò e il suo piccolino di 2 anni e mezzo, che lo ha "accompagnato" durante l'intervista flash, svolta dal terzino brasiliano insieme a Moise Kean. L'attaccante ha anche ceduto per un momento il premio di migliore in campo al piccolo Filippo. "Lui è un fiorentino, è nato qua a Firenze, è veramente un fiorentino" ha detto Dodò. Che poi alla successiva domanda "tifa per la Fiorentina Filippo?" ha risposto "Sì sì".