VIDEO – Dal CS: Kokorin affina l’intesa con…Torreira

Kokorin è rimasto a Firenze ad allenarsi agli ordini di Italiano, il vice-Vlahovic dovrà dimostrare di meritarsi la conferma in viola

La Fiorentina si allena stamattina all'interno del Centro Sportivo "Davide Astori". Priva dei 13 calciatori convocati in Nazionale, la rosa agli ordini di Vincenzo Italiano è rimpolpata da molti giovani in quota Primavera. Tra i "big" rimasti a Firenze i nuovi acquisti Odriozola e Torreira, in attesa di presentarsi oggi alla stampa.