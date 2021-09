Le due scommesse della Fiorentina: il giudizio finale passa da Sottil e Kokorin

Sottil e Kokorin hanno la responsabilità di certificare con le prestazioni la bontà delle scelte della Fiorentina sul mercato

La Fiorentina ha scelto di non acquistare un altro esterno per valorizzare l'investimento fatto su Sottil. Questo è quello che filtra dalla società, che ha rinunciato a una somma importante da parte del Cagliari per riavere il figlio d'arte in rosa. Tre panchine fino a questo momento: gli è stato sempre preferito Callejon. Ma è la prima alternativa, e l'occasione, nell'arco del campionato, arriverà presto. La Fiorentina, si legge, non ha mai pensato di usarlo per arrivare a Berardi. I contatti per il rinnovo di contratto vanno avanti, anche se per adesso la scadenza rimane nel 2024. Quanto a Kokorin, su di lui il Corriere Fiorentino scrive che si respira scetticismo, ma la Fiorentina ci punta come su Sottil, e gli affida il ruolo di vice Vlahovic. Il suo ingaggio, vicino ai 2 milioni di euro, è troppo pesante per quanto poco ha giocato: appena 91' in 4 presenze, senza gol. Il campo darà il suo giudizio nei prossimi mesi.