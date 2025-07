VIDEO VN – Chi sarà la rivelazione della stagione viola? Parola ai tifosi

La Fiorentina sta prendendo forma in vista della nuova stagione calcistica 2025/26. E se anche qualche tassello sembra ancora mancare (ed è atteso dal mercato), la fisionomia della squadra è già delineata a metà estate, a differenza di quanto accaduto in passato. Tra big confermati, nuovi acquisti e giovani in rampa di lancio, abbiamo chiesto ai tifosi presenti al Viola Park un pronostico: chi sarà il giocatore rivelazione della stagione? Clicca qui sotto e guarda il video sulla pagina instagram di Violanews. Commenta e dicci la tua.