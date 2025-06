VIDEO – 20 giugno 2004: la Fiorentina torna in Serie A grazie a Fantini

Il 20 giugno 2004 la Fiorentina torna in Serie A dopo essere fallita e ripartita dalla C2. Il ritorno nel calcio che conta dei gigliati Perugia-Fiorentina, la quartultima di Serie A contro la sesta di Serie B. Uno spareggio per decidere se tutto sarebbe rimasto invariato o meno. Da una parte, gli umbri che risiedono stabilmente nella massima serie da anni. Dall’altra, una società decaduta con il fallimento di Cecchi Gori nel 2002, con conseguente retrocessione in C2. Campionato vinto e poi promozione in B per meriti sportivi.