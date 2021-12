Chance da titolare per il russo?

Come di consuetudine la Fiorentina ha presentato la partita in programma con un'immagine sui social raffigurante un calciatore viola. E in occasione della gara di Coppa Italia col Benevento in copertina troviamo Sasha Kokorin, per la prima volta in stagione. Che sia un indizio sulla possibile titolarità del russo mercoledì sera?