Kokorin in crescita, chance da titolare con il Benevento?

Il russo sta migliorando in allenamento, possibile chance dal primo minuto in Coppa Italia mercoledì

Una chance da titolare con il Benevento? E' questa l'ipotesi lanciata da La Nazione per Aleksandr Kokorin . L'attaccante russo, che ha giocato solo quattro spezzoni di gara per un totale di 28 minuti in stagione, potrebbe giocare dal 1' in Coppa Italia visto che finalmente le notizie dal campo di allenamento sono positive.

La seconda stagione di Kokorin in viola è iniziata in salita, comprese sette mancate convocazioni per un affaticamento muscolare, ma adesso l'attaccante viene descritto reattivo e in grado di giocare a buon ritmo. Ecco dunque che è pronto ad avere più spazio, già a partire dalla gara di Coppa Italia, per concedere un po' di riposo a Vlahovic.