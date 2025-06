Un vero tifoso: ecco le foto social di Fazzini, piccolo grande cuore viola

"Per me è un sogno, sono sempre stato tifoso viola ed in famiglia lo siamo tutti": così Jacopo Fazzini nelle sue prime dichiarazioni ufficiali da giocatore della Fiorentina. Ma attenzione, non sono le classiche parole di rito che spesso, troppo spesso, i sostenitori delle squadre sentono d'estate, quando arrivano i nuovi acquisti. Perché l'ormai ex calciatore dell'Empoli ha anche le prove di quel che racconta: su Instagram, infatti, l'ultimo arrivato in casa gigliata ha appena condiviso le foto di lui da bambino con addosso la maglia viola. Guardare per credere.