L'1 a 1 tra Roma e Fiorentina ha lasciato non poco rammarico tra le fila dei giocatori di Vincenzo Italiano. Dopo Arthur, anche Bonaventura ha commentato la sfida della sua squadra. Da leader esperto, ha predicato calma: "Pazienza e fiducia". Questo recita il suo posto, che segna la via che dovrà seguire la Fiorentina per raggiungere grandi traguardi.