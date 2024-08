Ufficiale – I numeri di maglia dei nuovi acquisti: Gudmundsson prende la 10!

La Fiorentina tramite il proprio profilo Instagram ha ufficializzato la scelta dei numeri di maglia dei nuovi acquisti. Spicca la maglia numero 10 che andrà sulle spalle di Albert Gudmundsson. Edoardo Bove ha scelto la 4, mentre Cataldi la 32 che indossava già alla Lazio. L'altro acquisto ufficializzato ieri è Robin Gosens che ha scelto di tornare alle origini vestendo la 21, numero che utilizzava nell'Heracles Almelo in Olanda, tra il 2015 e il 2017, prima dell'approdo all'Atalanta. Matias Moreno indosserà la 22, mentre Adli ha optato per la 29, mai portata in carriera.