Torreira in volo verso l’Italia, la foto postata sui social

Il giocatore uruguaiano posta una foto dall'aereo con la bandierina dell'Italia. Tra poche ore sarà un giocatore della Fiorentina

Lucas Torreira è in volo verso l'Italia. L'indizio arriva, come spesso accade, via social con la story postata su Instagram dallo stesso giocatore uruguaiano. Confermata dunque la tabella di marcia che vi avevamo anticipato con lo sbarco del centrocampista già nel pomeriggio di oggi e a seguire le visite mediche, previste per domattina. Una volta sbrigate le ultime formalità, Torreira diventerà finalmente un giocatore della Fiorentina.