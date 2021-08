VN – Torreira in arrivo: fissate le visite mediche

Poco più di 24 ore e Torreira potrà diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Italiano pronto ad abbracciare il suo nuovo regista

E' tutto pronto per l'arrivo di Lucas Torreira alla Fiorentina. Con un'accelerata improvvisa, ieri il club viola ha definito l'acquisto del centrocampista uruguaiano dell'Arsenal , che presto si legherà ufficialmente alla Fiorentina.

Secondo quanto abbiamo appreso, sono state infatti fissate per domani le visite mediche di rito per il giocatore classe '96. Nelle prossime ore dunque Torreira arriverà in Italia e completerà la ultime formalità prima di potersi mettere a disposizione di Italiano. (foto di repertorio)