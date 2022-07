Torreira, che messaggio a Mandragora: “Sono sicuro che Firenze ti amerà”

Dopo l'accesso botta e riposta (a distanza) tra la dirigenza viola e Lucas Torreira, il centrocampista uruguaiano è tornato a farsi sentire sui social viola, questa volta con un messaggio di amore nei confronti del nuovo acquisto viola Mandragora. Sotto il post Instagram della Fiorentina in cui veniva ripresa la conferenza stampa di presentazione del centrocampista napoletano, il suo ex compagno ai tempi di Pescara, ha commentato: "In bocca al lupo hermano! Sono sicurò che Firenze ti amerà". Un bellissimo modo per mettere alle spalle le ceneri lasciate dalla risposta al veleno pubblicata nella giornata di ieri.-> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A