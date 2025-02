Tasso riempimento stadi, Fiorentina tra le ultime del campionato

Approfittando dell'assist fornito dalle statistiche ricavate da Calcio e Finanza, siamo in grado di delineare un quadro generale inerente l'apporto del tifo viola allo stadio A.Franchi. Lo stadio accoglie una media di circa 20.233 mila spettatori a partita e una somma di 264.191 mila spettatori totali, nelle 13 gare disputate sino ad oggi. Il dato sulla pura somma degli spettatori, però, può essere fuorviante, perché non considera la capienza massima di spettatori che ogni stadio di Serie A ha rispetto al numero di persone che effettivamente vengono allo stadio. Questo vale, in particolar modo, per la Fiorentina che, con i lavori di ristrutturazione al Franchi, si è vista ridurre notevolmente la capienza massima di spettatori e dunque variare il tasso di riempimento (ovvero la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide del campionato di Serie A).