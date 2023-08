Tanti auguri a Giacomo Bonaventura! Il centrocampista viola quest'oggi spegne 34 candeline e come di consueto la società gigliata ha dedicato al proprio giocatore un post Instagram. Nel ringraziare per gli auguri ricevuti, Jack ha scherzato sull'età, considerato l'incredibile periodo di forma che sta vivendo: "34 is the new 24". Di seguito la foto: