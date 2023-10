L'esterno sta vivendo un inizio di stagione complicato e le critiche dei tifosi non mancano

L'esterno della Fiorentina, Riccardo Sottil, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram ha voluto postare un messaggio per caricarsi e mettersi alle spalle tutte le critiche che sono arrivate nell'ultimo periodo. "Non ti curare mai di loro guardali e passa" la frase scelta dal classe 1999 alla ricerca della miglior condizione in questo complicato inizio di stagione. Di seguito la foto: