SONDAGGIO VN – Pulgar richiesto sul mercato, voi puntereste ancora su di lui?

Notizia di questa mattina, vede Erick Pulgar sondato da numerose squadre europee. Il centrocampista cileno, reduce da due stagioni altalenanti in maglia viola, ha appena concluso una Coppa America da assoluto protagonista con la sua nazionale. Nella nuova Fiorentina di Italiano, il ruolo di regista sarà uno dei punti chiave per il gioco dell'ex tecnico spezzino. E per questo vi chiediamo, voi puntereste ancora su Pulgar?