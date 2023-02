Social della Fiorentina presi d’assalto: #FreeAmrabat per il Barcellona!

Il tentativo del Barcellona, pronto a formulare una nuova offerta per Sofyan Amrabat, ha acceso la fantasia dei tifosi del club catalano e in generale degli utenti marocchini dei social network, che si stanno scatenando nei commenti su Instagram e Twitter con l'hashtag #FreeAmrabat, cioè liberate Amrabat, un po' come era successo co Lirola all'epoca del suo passaggio al Marsiglia.