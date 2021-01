Alla vigilia di Fiorentina-Cagliari, l’ex viola Giovanni Simeone carica l’ambiente rossoblu via Twitter. Ma non solo: per il Cholito quello del Franchi non sarà un match come gli altri. “Domani si torna a Firenze e per me è sempre un incontro speciale” ha scritto, non dimenticando i due anni passati con la maglia viola.

Lirola-Marsiglia in dirittura d’arrivo. La fumata bianca già oggi