“Siamo tornati dove Davide voleva riportare la Fiorentina”: il gesto di Biraghi

Ecco il messaggio celebrativo che la Fiorentina sta condividendo sui propri social dopo la conquista del settimo posto

In ricordo ed in onore di Davide Astori. Come spiegato da Riccardo Saponara, è stato Cristiano Biraghi l'artefice e l'ideatore delle magliette raffiguranti il volto del grande numero 13 viola, indossate da calciatori e componenti dello staff per celebrare il ritorno della Fiorentina in Europa. "Dove Davide voleva riportare la Viola", scrive appunto il club gigliato sui social.